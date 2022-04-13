Шина Stihl 30030006813 (16", 40 см, 0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

Шина Rollomatic E 16 40 см состоит из трёх металлических пластин, соединённых электросваркой, причём в средней пластине сделан большой вырез. Её преимущество – высокая стабильность при малом весе. Прочная направляющая шины Rollomatic E можно использовать для любых работ, так как изготавливается с головками двух типоразмеров.