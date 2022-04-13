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Шина Stihl 30030006813 (16", 40 см, 0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
5.0
2
3 310 ₽
Шины для бензопил
    Шина Stihl 30030006813 (16", 40 см, 0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
    Арт. X1881073
    5.0
    2
    Шина Stihl 30030006813 (16", 40 см, 0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

      Шина Stihl 30030006813 (16", 40 см, 0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

      3 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1881073
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      3 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Rollomatic E 16 40 см состоит из трёх металлических пластин, соединённых электросваркой, причём в средней пластине сделан большой вырез. Её преимущество – высокая стабильность при малом весе. Прочная направляющая шины Rollomatic E можно использовать для любых работ, так как изготавливается с головками двух типоразмеров.