Шина Stihl 30030006813 (16", 40 см, 0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
Арт. X1881073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Шина Rollomatic E 16 40 см состоит из трёх металлических пластин, соединённых электросваркой, причём в средней пластине сделан большой вырез. Её преимущество – высокая стабильность при малом весе. Прочная направляющая шины Rollomatic E можно использовать для любых работ, так как изготавливается с головками двух типоразмеров.