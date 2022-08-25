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Шина Stihl 20" (50 см) 3/8" 1.6 72зв 30030086121
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Stihl 20" (50 см) 3/8" 1.6 72зв 30030086121
    Арт. X188212
    5.0
    1
    Шина Stihl 20" (50 см) 3/8" 1.6 72зв 30030086121

      Шина Stihl 20" (50 см) 3/8" 1.6 72зв 30030086121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188212
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		20
      Длина шины, см
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина STIHL 30030086121 предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.

        Преимущества

        • Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии
        • Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу
        • Шина широко используется в лесном хозяйстве
        • Отличается небольшим весом и незначительной отдачей
        • Направляющая звездочка имеет 10 зубьев