Шина Stihl 20" (50 см) 3/8" 1.6 72зв 30030086121
Арт. X188212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|20
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Длина шины, см
|50
- Шина STIHL 30030086121 предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.
Преимущества
- Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии
- Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу
- Шина широко используется в лесном хозяйстве
- Отличается небольшим весом и незначительной отдачей
- Направляющая звездочка имеет 10 зубьев