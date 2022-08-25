Шина Stihl 20" (50 см) 3/8" 1.6 72зв 30030086121

Преимущества

Шина имеет специальное покрытие, которое защищает ее от коррозии

Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу

Шина широко используется в лесном хозяйстве

Отличается небольшим весом и незначительной отдачей

Направляющая звездочка имеет 10 зубьев

Шина STIHL 30030086121 предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез.