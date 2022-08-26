Шина STIHL 30050004813 16" (40 см) 3/8" 1.3 55зв 04576

Узкая режущая гарнитура;

Малый вес;

Низкий уровень отдачи.

Шина STIHL 30050004813 предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу и имеет узкую режущую гарнитуру. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев. Она отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Закрытые подшипники в звездочке направляющей шины имеют смазку на весь срок службы. Особенности и преимущества: