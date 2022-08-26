Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шина STIHL 30050004813 16" (40 см) 3/8" 1.3 55зв 04576
5.0
1
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина STIHL 30050004813 16" (40 см) 3/8" 1.3 55зв 04576
    Арт. X188240
    5.0
    1
    Шина STIHL 30050004813 16" (40 см) 3/8" 1.3 55зв 04576

      Шина STIHL 30050004813 16" (40 см) 3/8" 1.3 55зв 04576

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина STIHL 30050004813 предназначена для бензопил Stihl мощностью менее 3,5 кВт. Она состоит из трех металлических пластин, которые соединены электросваркой. В средней пластине выполнен большой вырез. Цепь, монтируемая на шину, скользит по специальному пазу и имеет узкую режущую гарнитуру. Подходит для заготовок тонкомерных лесных материалов и обрезке сучьев. Она отличается небольшим весом и незначительной отдачей. Закрытые подшипники в звездочке направляющей шины имеют смазку на весь срок службы. Особенности и преимущества:
        • Узкая режущая гарнитура;
        • Малый вес;
        • Низкий уровень отдачи.