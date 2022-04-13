Шина Stihl PMN 30050003905 (12" (30 см), 3/8", 1,1 мм, 44 звена)

Шина Stihl предназначена для установки на бензопилы Stihl MS 170/ 181/192, MS 192 T, MSE 170, а также подходит к высоторезам HT 56/101/131. Направляющая шина отлично сочетается с мелкозвенной пильной цепью 3/8" Picco Micro Mini 3 или специально разработанной для аккумуляторных бензопил и бензопил MS 150/MS 150 T пильной цепью 1/4" Picco Micro 3. Шина подойдет для работы в сельском хозяйстве и садоводстве для ухода за деревьями, а также для заготовки дров на зиму. Оснастка изготовлена из высококачественной и очень прочной хромомолибденовой стали.