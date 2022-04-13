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Шина Stihl PMN 30050003905 (12" (30 см), 3/8", 1,1 мм, 44 звена)
5.0
2
Найти аналог
Шины для бензопил
    Шина Stihl PMN 30050003905 (12" (30 см), 3/8", 1,1 мм, 44 звена)
    Арт. X18612549
    5.0
    2
    Шина Stihl PMN 30050003905 (12" (30 см), 3/8", 1,1 мм, 44 звена)

      Шина Stihl PMN 30050003905 (12" (30 см), 3/8", 1,1 мм, 44 звена)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612549
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Длина шины, см
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шина Stihl предназначена для установки на бензопилы Stihl MS 170/ 181/192, MS 192 T, MSE 170, а также подходит к высоторезам HT 56/101/131. Направляющая шина отлично сочетается с мелкозвенной пильной цепью 3/8" Picco Micro Mini 3 или специально разработанной для аккумуляторных бензопил и бензопил MS 150/MS 150 T пильной цепью 1/4" Picco Micro 3. Шина подойдет для работы в сельском хозяйстве и садоводстве для ухода за деревьями, а также для заготовки дров на зиму. Оснастка изготовлена из высококачественной и очень прочной хромомолибденовой стали.