Шина Stihl PMN 30050003905 (12" (30 см), 3/8", 1,1 мм, 44 звена)
Арт. X18612549
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|12
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Длина шины, см
|30
- Шина Stihl предназначена для установки на бензопилы Stihl MS 170/ 181/192, MS 192 T, MSE 170, а также подходит к высоторезам HT 56/101/131. Направляющая шина отлично сочетается с мелкозвенной пильной цепью 3/8" Picco Micro Mini 3 или специально разработанной для аккумуляторных бензопил и бензопил MS 150/MS 150 T пильной цепью 1/4" Picco Micro 3. Шина подойдет для работы в сельском хозяйстве и садоводстве для ухода за деревьями, а также для заготовки дров на зиму. Оснастка изготовлена из высококачественной и очень прочной хромомолибденовой стали.