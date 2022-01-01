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Шиномонтажный комплект М-100 + В-500
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Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Шиномонтажный комплект М-100 + В-500
    Арт. aet_1879
    Шиномонтажный комплект М-100 + В-500
    Шиномонтажный комплект М-100 + В-500
      Шиномонтажный комплект М-100 + В-500
      Шиномонтажный комплект М-100 + В-500

      Шиномонтажный комплект М-100 + В-500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aet_1879

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Шиномонтажный станок М-100. Считается станком начального уровня, когда шиномонтажная мастерская только начинает работать. Стандартный шиномонтажный полуавтомат серии эконом. Таким образом, если резина очень жесткая или колесо с низким профилем, диск может проворачиваться в зажимных лапках. Популярный, надежный, простой в использовании полуавтомат. Для станций технического обслуживания с небольшим объемом работ. Балансировочный станок B-500. Современный балансировочный стенд для станций технического обслуживания со средним объемом работ. Позволяет производить балансировку колес автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков весом до 65 кг.