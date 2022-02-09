Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
Арт. X13050487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|670x125x494
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Глубина, мм
|125
- Шкаф Grota ШРВ-1 распределительный - это встроенный распределительный шкаф с навесной дверцей, предназначенный для скрытого монтажа в стену. Используется в отопительный системах и системах водоснабжения.
Преимущества
- Материал корпуса: оцинкованная сталь
- Окраска лицевых панелей: порошковое покрытие с предварительным нанесением фосфатной пленки, что делает корпус более устойчивым к коррозии
- Скрытый монтаж: шкаф устанавливается вровень со стеной
- Подсоединение трубопровода происходит в любом удобном месте, достаточно удалить сегменты с перфорацией в боковых стенках
- Универсальные крепления внутри шкафа позволяют распределить оборудование максимально эргономичным способом
- Регулировка по высоте до 90 мм (выдвижные ножки)
- Глубина 125-195 мм, регулировка по глубине до 70 мм (выдвижная рамка)
- Ножки оборудованы отверстиями для крепления к полу
- Отгибные фиксаторы помогут закрепить шкаф в стенной нише
- Внутренний замок
- Поставляется в упаковке из гофрокартона