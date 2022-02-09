Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)

Преимущества

Материал корпуса: оцинкованная сталь

Окраска лицевых панелей: порошковое покрытие с предварительным нанесением фосфатной пленки, что делает корпус более устойчивым к коррозии

Скрытый монтаж: шкаф устанавливается вровень со стеной

Подсоединение трубопровода происходит в любом удобном месте, достаточно удалить сегменты с перфорацией в боковых стенках

Универсальные крепления внутри шкафа позволяют распределить оборудование максимально эргономичным способом

Регулировка по высоте до 90 мм (выдвижные ножки)

Глубина 125-195 мм, регулировка по глубине до 70 мм (выдвижная рамка)

Ножки оборудованы отверстиями для крепления к полу

Отгибные фиксаторы помогут закрепить шкаф в стенной нише

Внутренний замок

Поставляется в упаковке из гофрокартона

Шкаф Grota ШРВ-1 распределительный - это встроенный распределительный шкаф с навесной дверцей, предназначенный для скрытого монтажа в стену. Используется в отопительный системах и системах водоснабжения.