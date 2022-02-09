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Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
5.0
1
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
    Арт. X13050487
    5.0
    1
    Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
    Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
    Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
    Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
      Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
      Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
      Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)
      Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)

      Распределительный шкаф Grota ШРВ-1 (670x125x494 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050487
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Грота
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		670x125x494
      Глубина, мм
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шкаф Grota ШРВ-1 распределительный - это встроенный распределительный шкаф с навесной дверцей, предназначенный для скрытого монтажа в стену. Используется в отопительный системах и системах водоснабжения.

        Преимущества

        • Материал корпуса: оцинкованная сталь
        • Окраска лицевых панелей: порошковое покрытие с предварительным нанесением фосфатной пленки, что делает корпус более устойчивым к коррозии
        • Скрытый монтаж: шкаф устанавливается вровень со стеной
        • Подсоединение трубопровода происходит в любом удобном месте, достаточно удалить сегменты с перфорацией в боковых стенках
        • Универсальные крепления внутри шкафа позволяют распределить оборудование максимально эргономичным способом
        • Регулировка по высоте до 90 мм (выдвижные ножки)
        • Глубина 125-195 мм, регулировка по глубине до 70 мм (выдвижная рамка)
        • Ножки оборудованы отверстиями для крепления к полу
        • Отгибные фиксаторы помогут закрепить шкаф в стенной нише
        • Внутренний замок
        • Поставляется в упаковке из гофрокартона