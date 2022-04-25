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Шкаф Тритон Диана 30 навесной лев., белый 002.12.0300.101.01.01.L
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Шкаф Тритон Диана 30 навесной лев., белый 002.12.0300.101.01.01.L
    Арт. X169154398
    5.0
    2
    Шкаф Тритон Диана 30 навесной лев., белый 002.12.0300.101.01.01.L

      Шкаф Тритон Диана 30 навесной лев., белый 002.12.0300.101.01.01.L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154398
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		792х300х320
      Глубина, мм
      		320
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материалы класса Р-4. Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея. Все лицевые элементы мебели покрываются высокоглянцевой пленкой ПВХ. Следует заметить, что пленка имеет толщину 0,5 мм, что серьезно влияет на итоговое качество поверхности. Важнейшим элементом является и клей, которым приклеена пленка. Клей, используемый нами в производстве, является влагостойким и термостойким, что гарантирует надежность соединения при эксплуатации в помещении с повышенной влажностью и достаточно большими перепадами температуры.