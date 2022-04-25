Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шкаф Triton 30 КРИСТИ навесной бел.,правый 003.12.0300.101.01.01.R
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Шкаф Triton 30 КРИСТИ навесной бел.,правый 003.12.0300.101.01.01.R
    Арт. X169154405
    5.0
    2
    Шкаф Triton 30 КРИСТИ навесной бел.,правый 003.12.0300.101.01.01.R

      Шкаф Triton 30 КРИСТИ навесной бел.,правый 003.12.0300.101.01.01.R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169154405
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Бельевая корзина
      		Нет
      Угловая конструкция
      		Нет
      Цвет фасада
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материалы класса Р-4. Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея. Все лицевые элементы мебели покрываются высокоглянцевой пленкой ПВХ. Следует заметить, что пленка имеет толщину 0,5 мм, что серьезно влияет на итоговое качество поверхности. Важнейшим элементом является и клей, которым приклеена пленка. Клей, используемый нами в производстве, является влагостойким и термостойким, что гарантирует надежность соединения при эксплуатации в помещении с повышенной влажностью и достаточно большими перепадами температуры.