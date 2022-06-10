Зеркальный шкаф Тритон Эко-55 005.42.0550.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

Красив, удобен, и просто необходим для тех, кто ценит комфорт в своей жизни. Далеко не все подвесные шкафы для ванной могут похвастаться столькими достоинствами. Вместительные полочки, на которых спокойно разместятся все ваши предметы личной гигиены. Кроме того, это зеркало для ванной комнаты имеет очень удобную ширину и высоту. Не будет необходимости отходить от зеркала подальше, чтобы увидеть все свое изображение.

Боковые элементы в комплект не ходят!

