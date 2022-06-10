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Зеркальный шкаф Тритон Эко-55 005.42.0550.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
4.5
2
2 230 ₽
Пеналы, шкафы и тумбы
    Зеркальный шкаф Тритон Эко-55 005.42.0550.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)
    Арт. X1691543307
    4.5
    2
    Зеркальный шкаф Тритон Эко-55 005.42.0550.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

      Зеркальный шкаф Тритон Эко-55 005.42.0550.121.01.01.U.M1 (без сменных элементов)

      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691543307
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		792x550x103
      Глубина, мм
      		103
      Все характеристики
      2 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Красив, удобен, и просто необходим для тех, кто ценит комфорт в своей жизни. Далеко не все подвесные шкафы для ванной могут похвастаться столькими достоинствами. Вместительные полочки, на которых спокойно разместятся все ваши предметы личной гигиены. Кроме того, это зеркало для ванной комнаты имеет очень удобную ширину и высоту. Не будет необходимости отходить от зеркала подальше, чтобы увидеть все свое изображение.
        Боковые элементы в комплект не ходят!