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Тумба Альбатрос Оливия 60, цвет белый
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Тумба Альбатрос Оливия 60, цвет белый
    Арт. X169154272
    5.0
    2
    Тумба Альбатрос Оливия 60, цвет белый

      Тумба Альбатрос Оливия 60, цвет белый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169154272
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Альбатрос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		555х350х800
      Глубина, мм
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тумба «Оливия 60» выполняет функцию шкафа для гигиенических принадлежностей. Корпус изделия выполнен из влагостойкой ЛДСП, кромка — из ПВХ. Фасады сделаны из МДФ и облицованы глянцевой плёнкой ПВХ белого цвета — она защищает мебель при повышенной влажности. Плавные линии делают тумбу АЛЬБАТРОС Оливия 60 идеальной для классического интерьера.