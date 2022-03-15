Тумба Альбатрос Оливия 60, цвет белый

Тумба «Оливия 60» выполняет функцию шкафа для гигиенических принадлежностей. Корпус изделия выполнен из влагостойкой ЛДСП, кромка — из ПВХ. Фасады сделаны из МДФ и облицованы глянцевой плёнкой ПВХ белого цвета — она защищает мебель при повышенной влажности. Плавные линии делают тумбу АЛЬБАТРОС Оливия 60 идеальной для классического интерьера.