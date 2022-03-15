Тумба Альбатрос Оливия 60, цвет белый
Арт. X169154272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|555х350х800
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Глубина, мм
|350
- Тумба «Оливия 60» выполняет функцию шкафа для гигиенических принадлежностей. Корпус изделия выполнен из влагостойкой ЛДСП, кромка — из ПВХ. Фасады сделаны из МДФ и облицованы глянцевой плёнкой ПВХ белого цвета — она защищает мебель при повышенной влажности. Плавные линии делают тумбу АЛЬБАТРОС Оливия 60 идеальной для классического интерьера.