Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шкив сцепления STIHL 4238 760 8500 *08566* в сборе
Найти аналог
Шкивы
    Шкив сцепления STIHL 4238 760 8500 *08566* в сборе
    Арт. X3876681

      Шкив сцепления STIHL 4238 760 8500 *08566* в сборе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3876681

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оформить заказ на шкив сцепления stihl 4238 760 8500 *08566* в сборе

        Шкив сцепления STIHL 4238 760 8500 *08566* в сборе – это деталь, которая используется для интеграции на замену непригодным запасным частям. Запасные части от бренда STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки у вас не будет поводов бояться за производительность и работоспособность: Шкивы производства бренда STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 1 552 р. на данную запчасть вызвана применением износостойких материалов.

        Запчасть совместима со следующими моделями оборудования: Перед заказом узнайте, совместимы ли выбранные Шкивы с вашим оборудованием. Вы можете выполнить ремонтные работы собственноручно, но мы рекомендуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: квалифицированные специалисты встроят Шкивы в вашу технику.

        Шкив сцепления STIHL 4238 760 8500 *08566* в сборе у вас есть возможность заказать на www.bigam.ru по выгодной цене в 1 552 р. Для оформления заказа заполните форму на нашем сайте. Мы доставляем запасные части по РФ. Помимо этого, вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего розничного магазина в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой сумме оформленного заказа. Если вас интересуют услуги покупки, а также замены запчастей в фирменном центре сервисного обслуживания, обращайтесь по номеру 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» шкив сцепления stihl 4238 760 8500 *08566* в сборе от официальных поставщиков или самого фирмы-производителя – бренда STIHL.