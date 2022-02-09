Преимущества

Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Внутри шланга не образуются водоросли

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Диагональная армировка под углом 90°

Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50 предназначен для подачи воды к месту полива. Материал шланга не содержит в своем составе кадмия и бария - поэтому он полностью безопасен для окружающей среды, человека и растений. Трехслойный, армированный.