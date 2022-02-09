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Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
    Арт. X1695276
    5.0
    2
    Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
    Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
    Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
      Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
      Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
      Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50

      Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1695276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50 предназначен для подачи воды к месту полива. Материал шланга не содержит в своем составе кадмия и бария - поэтому он полностью безопасен для окружающей среды, человека и растений. Трехслойный, армированный.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Диагональная армировка под углом 90°