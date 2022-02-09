Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50
Арт. X1695276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1
- Поливочный шланг Belamos (1"x50 м) GL1-50 предназначен для подачи воды к месту полива. Материал шланга не содержит в своем составе кадмия и бария - поэтому он полностью безопасен для окружающей среды, человека и растений. Трехслойный, армированный.
Преимущества
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка под углом 90°