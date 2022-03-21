Шланг поливочный Belamos Гарден Люкс (1/2", 25 м)
Арт. 71842669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Предназначен для подачи воды к месту полива. Имеет армирование, которое предотвращает разрывы, изломы и скручивание шланга. Сохраняет свою первоначальную форму, не ссыхается, а так же в нем не образуются водоросли.
Преимущества
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка под углом 90°