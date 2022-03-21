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Шланг поливочный Belamos Гарден Люкс (1/2", 25 м)
5.0
3
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Belamos Гарден Люкс (1/2", 25 м)
    Арт. 71842669
    5.0
    3
    Шланг поливочный Belamos Гарден Люкс (1/2", 25 м)

      Шланг поливочный Belamos Гарден Люкс (1/2", 25 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 71842669
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначен для подачи воды к месту полива. Имеет армирование, которое предотвращает разрывы, изломы и скручивание шланга. Сохраняет свою первоначальную форму, не ссыхается, а так же в нем не образуются водоросли.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Диагональная армировка под углом 90°