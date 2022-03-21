Шланг поливочный Belamos Гарден Люкс (1/2", 25 м)

Преимущества

Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений

Внутри шланга не образуются водоросли

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Диагональная армировка под углом 90°

Предназначен для подачи воды к месту полива. Имеет армирование, которое предотвращает разрывы, изломы и скручивание шланга. Сохраняет свою первоначальную форму, не ссыхается, а так же в нем не образуются водоросли.