Шланг Belamos Каскад 15 м

Преимущества

Идеально подходит для полива свежепосаженных растений

Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет

Шланг Каскад БЕЛАМОС Каскад-15 применяется для орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. Использование шланга позволяет значительно экономить воду. Полив осуществляется через отверстия, расположенные на шланге.