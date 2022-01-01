Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг Belamos Каскад 15 м
Найти аналог
Поливочные шланги
    Шланг Belamos Каскад 15 м
    Арт. 77777X718426156
    Шланг Belamos Каскад 15 м

      Шланг Belamos Каскад 15 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426156

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Тип шланга
      		неармированный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг Каскад БЕЛАМОС Каскад-15 применяется для орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. Использование шланга позволяет значительно экономить воду. Полив осуществляется через отверстия, расположенные на шланге. 

        Преимущества

        • Идеально подходит для полива свежепосаженных растений
        • Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет