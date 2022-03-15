Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x25 м)

Трехслойный армированный шланг Belamos Luxe (3/4"x25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Материал шланга не содержит кадмия и бария, что говорит о том, что он безопасен для окружающей среды, человека, растений. Данный шланг не гниет, не преет, и не сохнет, внутри шланга не образуются водоросли.

Преимущества