Поливочный шланг Belamos Luxe (3/4"x25 м)
Арт. 77777X71842691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
Трехслойный армированный шланг Belamos Luxe (3/4"x25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Материал шланга не содержит кадмия и бария, что говорит о том, что он безопасен для окружающей среды, человека, растений. Данный шланг не гниет, не преет, и не сохнет, внутри шланга не образуются водоросли.
Преимущества
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка под углом 90°