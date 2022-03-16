Шланг Belamos Orange, 3/4"х25м
Арт. 71842677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Длина, м
|25
- Шланг предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 21 бар
Преимущества
- Гарантированный срок службы 8 лет
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Диагональная армировка под углом 90°