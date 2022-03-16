Шланг Belamos Orange, 3/4"х25м

Шланг предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 21 бар

Преимущества