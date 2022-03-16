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Шланг Belamos Orange, 3/4"х25м
5.0
2
2 786 ₽
Шланги армированные
    Шланг Belamos Orange, 3/4"х25м
    Арт. 71842677
    5.0
    2
    Шланг Belamos Orange, 3/4"х25м

      Шланг Belamos Orange, 3/4"х25м

      2 786 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71842677
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Orange
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      2 786 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 21 бар

        Преимущества

        • Гарантированный срок службы 8 лет
        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Диагональная армировка под углом 90°