Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011 (1/2", 25 м, армированный, 3-слойный)

Преимущества

Наличие армированной сетки

Трехслойный

Поливочный шланг Дачник серии СТАНДАРТ 40011 - это трехслойный армированный полупрозрачный зеленый шланг для дачи и огорода. Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ). Шланги этой серии отличаются универсальностью, что делает их выгодным приобретением для владельцев садово-огородных участков.