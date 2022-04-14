Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011 (1/2", 25 м, армированный, 3-слойный)
Арт. 77777X718426194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Поливочный шланг Дачник серии СТАНДАРТ 40011 - это трехслойный армированный полупрозрачный зеленый шланг для дачи и огорода. Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ). Шланги этой серии отличаются универсальностью, что делает их выгодным приобретением для владельцев садово-огородных участков.
Преимущества
- Наличие армированной сетки
- Трехслойный