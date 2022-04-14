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Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011 (1/2", 25 м, армированный, 3-слойный)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011 (1/2", 25 м, армированный, 3-слойный)
    Арт. 77777X718426194
    5.0
    2
    Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011 (1/2", 25 м, армированный, 3-слойный)

      Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011 (1/2", 25 м, армированный, 3-слойный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X718426194
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Дачник
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Дачник серии СТАНДАРТ 40011 - это трехслойный армированный полупрозрачный зеленый шланг для дачи и огорода. Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ). Шланги этой серии отличаются универсальностью, что делает их выгодным приобретением для владельцев садово-огородных участков.

        Преимущества

        • Наличие армированной сетки
        • Трехслойный