Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
Арт. 77777X718426197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Поливочный шланг Дачник серии СИЛИКОН 40493 - это трехслойный армированный шланг, который может использоваться практически в любое время года благодаря повышенной устойчивости к температурным перепадам. Шланги этой серии эластичные, гибкие, устойчивы к заломам, держат рабочее давление до 8 бар.
Преимущества
- Всесезонное применение
- Наличие армированной сетки
- Трехслойный