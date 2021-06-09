Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)

Преимущества

Всесезонное применение

Наличие армированной сетки

Трехслойный

Поливочный шланг Дачник серии СИЛИКОН 40493 - это трехслойный армированный шланг, который может использоваться практически в любое время года благодаря повышенной устойчивости к температурным перепадам. Шланги этой серии эластичные, гибкие, устойчивы к заломам, держат рабочее давление до 8 бар.