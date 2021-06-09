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Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
5.0
3
Найти аналог
Шланги армированные
    Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
    Арт. 77777X718426197
    5.0
    3
    Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)

      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426197
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Дачник
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Дачник  серии СИЛИКОН 40493 - это трехслойный армированный шланг, который может использоваться практически в любое время года благодаря повышенной устойчивости к температурным перепадам. Шланги этой серии эластичные, гибкие, устойчивы к заломам, держат рабочее давление до 8 бар.

        Преимущества

        • Всесезонное применение
        • Наличие армированной сетки
        • Трехслойный