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Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м
3.0
1
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Шланги армированные
    Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м
    Арт. 77777X718426198
    3.0
    1
    Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м

      Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426198
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Дачник
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поливочный шланг Дачник серии СТАНДАРТ 40042 - это трехслойный армированный полупрозрачный зеленый шланг для дачи и огорода. Изготовлен из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ). Шланги этой серии отличаются универсальностью, что делает их выгодным приобретением для владельцев садово-огородных участков.

        Преимущества

        • Наличие армированной сетки
        • Трехслойный
        • Стойкий к ультрофиолетовым лучам
        • Не образуется осадков водорослей внутри шланга
        • Эластичный