Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Шланг-дождеватель зеленого цвета 01998-20.000.00 Gardena применяется для орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. Длина шланга - 15 м. При необходимости шланг-дождеватель можно обрезать или удлинить до 22.5 метров путем соединения из нескольких. С помощью шланга достигается мелкодисперсное орошение, которое отличается бережным уходом за самыми экзотическими капризными растениями, не повреждая их при поливе. Шланг зеленого цвета не будет выделяться среди травы.