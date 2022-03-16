Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
Арт. 77777X718426151
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип шланга
|дождеватель
|
Длина, м
|15
- Шланг-дождеватель зеленого цвета 01998-20.000.00 Gardena применяется для орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. Длина шланга - 15 м. При необходимости шланг-дождеватель можно обрезать или удлинить до 22.5 метров путем соединения из нескольких. С помощью шланга достигается мелкодисперсное орошение, которое отличается бережным уходом за самыми экзотическими капризными растениями, не повреждая их при поливе. Шланг зеленого цвета не будет выделяться среди травы.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость