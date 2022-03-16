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Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
5.0
2
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Шланги дождеватели
    Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
    Арт. 77777X718426151
    5.0
    2
    Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
    Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
    Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
    Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
      Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
      Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
      Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)
      Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)

      Шланг-дождеватель Gardena 01998-20.000.00 (зеленый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		дождеватель
      Длина, м
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг-дождеватель зеленого цвета 01998-20.000.00 Gardena применяется для орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. Длина шланга - 15 м. При необходимости шланг-дождеватель можно обрезать или удлинить до 22.5 метров путем соединения из нескольких. С помощью шланга достигается мелкодисперсное орошение, которое отличается бережным уходом за самыми экзотическими капризными растениями, не повреждая их при поливе. Шланг зеленого цвета не будет выделяться среди травы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость