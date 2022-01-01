Шланг Джилекс УДАВ 40х1/2 М

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Предназначен для отвода дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Используются в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (сброса). Катушка, идущая в комплекте, обеспечивает удобное хранение шланга. Может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия.