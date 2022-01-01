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Шланг Джилекс УДАВ 40х1/2 М
2 980 ₽
Удлинители для шланга
  • Персональная скидка
Шланг Джилекс УДАВ 40х1/2 М
Арт. О00000025839
Шланг Джилекс УДАВ 40х1/2 М
  • Персональная скидка

Шланг Джилекс УДАВ 40х1/2 М

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2 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000025839

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип удлинителя шланга
напорный
Рабочее давление, МПа
0.8
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Предназначен для отвода дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Используются в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (сброса). Катушка, идущая в комплекте, обеспечивает удобное хранение шланга. Может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия.

    Преимущества

    • Надежность
    • Износостойкость