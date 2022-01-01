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Шланг Джилекс УДАВ 40х1/2 М
Арт. О00000025839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип удлинителя шланга
|напорный
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Рабочее давление, МПа
|0.8
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- Предназначен для отвода дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Используются в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (сброса). Катушка, идущая в комплекте, обеспечивает удобное хранение шланга. Может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость