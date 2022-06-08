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Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги поливочные прозрачные
    Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)
    Арт. О00000004068
    5.0
    2
    Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)
    Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)
      Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)
      Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)

      Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004068
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПолимерШланг
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однослойный шланг Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м) для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Шланг прозрачный с зеленым оттенком. Поверхность шланга ребристая. Материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как, ультрафиолетовое излучение, истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.