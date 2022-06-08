Однослойный шланг для полива Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м)

Однослойный шланг Экстра (морозостойкий, ПВХ, 1/2", 25 м) для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Шланг прозрачный с зеленым оттенком. Поверхность шланга ребристая. Материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как, ультрафиолетовое излучение, истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.