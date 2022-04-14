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Шланг Fubag 170309 (полиуретан, 15 бар, 8x12 мм, 50 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Шланг Fubag 170309 (полиуретан, 15 бар, 8x12 мм, 50 м)
    Арт. X10990755
    5.0
    2
    Шланг Fubag 170309 (полиуретан, 15 бар, 8x12 мм, 50 м)

      Шланг Fubag 170309 (полиуретан, 15 бар, 8x12 мм, 50 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10990755
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		прямой
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг Fubag 170309 поставляется в упаковке весом 3.7 кг с габаритами 13x29x13 см. Представленное изделие производится из качественного, устойчивого к износу и легкого полиуретана. Общая длина шланга составляет 50 м. Изделие Fubag 170309 имеет прямую форму и предназначается для соединения пневмоинструмента с компрессором. Допускается работа при давлении 15 бар. Шланг обладает внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 12 мм, а тип соединения составляет 1/4", что присуще большинству оборудований. Бухта полиуретан 15бар 8x12мм 50м FUBAG 170309 используется совместно с пневмоинструментом и применяется для подачи воздуха.