Шланг Fubag 170309 (полиуретан, 15 бар, 8x12 мм, 50 м)

Шланг Fubag 170309 поставляется в упаковке весом 3.7 кг с габаритами 13x29x13 см. Представленное изделие производится из качественного, устойчивого к износу и легкого полиуретана. Общая длина шланга составляет 50 м. Изделие Fubag 170309 имеет прямую форму и предназначается для соединения пневмоинструмента с компрессором. Допускается работа при давлении 15 бар. Шланг обладает внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 12 мм, а тип соединения составляет 1/4", что присуще большинству оборудований. Бухта полиуретан 15бар 8x12мм 50м FUBAG 170309 используется совместно с пневмоинструментом и применяется для подачи воздуха.