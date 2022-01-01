Преимущества

Гарантированный срок службы 8 лет

Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений

Внутри шланга не образуются водоросли

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Диагональная армировка под углом 90°

Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м имеет привычную конструкцию, не трансформируется, надежный и универсальный для дачного участка. Увеличенная устойчивость к ультрафиолетовым лучам и химическим реагентам, износоустойчивость, высокая пропускная способность, гибкость и стойкость к скручиванию, увеличенное рабочее давление воды. Трехслойные, армированные.