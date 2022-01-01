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Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м
    Арт. 77777X718426133
    Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м

      Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X718426133

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м  имеет привычную конструкцию, не трансформируется, надежный и универсальный для дачного участка. Увеличенная устойчивость к ультрафиолетовым лучам и химическим реагентам, износоустойчивость, высокая пропускная способность, гибкость и стойкость к скручиванию, увеличенное рабочее давление воды. Трехслойные, армированные.

        Преимущества

        • Гарантированный срок службы 8 лет
        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Диагональная армировка под углом 90°