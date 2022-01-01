Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м
Арт. 77777X718426133
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип шланга
|армированный
|
Диаметр, дюйм
|1/2
|
Длина, м
|20
- Шланг Belamos ГАРДЕН Luxe, 1/2"х20м имеет привычную конструкцию, не трансформируется, надежный и универсальный для дачного участка. Увеличенная устойчивость к ультрафиолетовым лучам и химическим реагентам, износоустойчивость, высокая пропускная способность, гибкость и стойкость к скручиванию, увеличенное рабочее давление воды. Трехслойные, армированные.
Преимущества
- Гарантированный срок службы 8 лет
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Диагональная армировка под углом 90°