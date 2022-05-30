Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
Арт. Ю00000020992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутсвуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг Gardena Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от Gardena. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования. Давление разрыва: 20 бар.
Преимущества
- Спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными волокнами
- Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
- Выполнен из высококачественного ПВХ
- Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы