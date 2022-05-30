Преимущества

Спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными волокнами

Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается

Выполнен из высококачественного ПВХ

Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы

Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутсвуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг Gardena Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от Gardena. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования. Давление разрыва: 20 бар.