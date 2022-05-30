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Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
5.0
3
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
    Арт. Ю00000020992
    5.0
    3
    Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
    Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
    Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
      Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
      Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)
      Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)

      Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020992
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг Gardena Basic 18123-29.000.00 (1/2", 13 мм, 20 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутсвуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг Gardena Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от Gardena. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования. Давление разрыва: 20 бар.

        Преимущества

        • Спиралевидное текстильное армирование, усиленное углеродными волокнами
        • Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается
        • Выполнен из высококачественного ПВХ
        • Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы