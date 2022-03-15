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Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
    Арт. 77777X718426150
    5.0
    2
    Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
    Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
    Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
    Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
      Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
      Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
      Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
      Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)

      Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X718426150
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг GARDENA Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от GARDENA. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.

        Преимущества

        • Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами
        • Шланг выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар
        • Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы