Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)
Арт. 77777X718426150
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|15
- Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг GARDENA Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от GARDENA. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.
Преимущества
- Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами
- Шланг выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар
- Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы