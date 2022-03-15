Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 (19 мм, 15 м)

Преимущества

Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами

Шланг выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар

Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы

Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000 прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию. В шланге отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, а устойчивость к УФ-излучению позволяет хранить шланг на улице. Шланг GARDENA Basic оптимально сочетается с элементами Базовой Системы от GARDENA. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.