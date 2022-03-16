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Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
4.3
4
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
    Арт. 77777X718426139
    4.3
    4
    Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
    Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
    Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
      Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
      Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)
      Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)

      Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777X718426139
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг Gardena Classic 18022-2000000 (3/4", 20 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию, отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, невосприимчив к УФ-излучению. Шланг Gardena Classic оптимально сочетается с компонентами Original GARDENA System. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.

        Преимущества

        • Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами
        • Шланг GARDENA Classic выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар
          Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы