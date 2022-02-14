Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
Арт. 77777X718426140
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|50
- Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию, отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, невосприимчив к УФ-излучению. Шланг Gardena Classic оптимально сочетается с элементами Базовой системы полива. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.
Преимущества
- Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами
- Шланг GARDENA Classic выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар
- Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы