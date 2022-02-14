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Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
5.0
1
8 300 ₽
Шланги армированные
    Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
    Арт. 77777X718426140
    5.0
    1
    Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
    Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
      Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)
      Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)

      Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м)

      8 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X718426140
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		50
      Все характеристики
      8 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию, отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, невосприимчив к УФ-излучению. Шланг Gardena Classic оптимально сочетается с элементами Базовой системы полива. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.

        Преимущества

        • Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами
        • Шланг GARDENA Classic выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар
        • Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы