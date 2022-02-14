Преимущества

Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается, благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами

Шланг GARDENA Classic выполнен из высококачественного ПВХ и выдерживает давление до 20 бар

Высокое качество - долгий срок службы. Толстые стенки шланга и высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы

Шланг Gardena Classic 18025-2000000 (3/4", 50 м) прекрасно сохраняет свою форму благодаря высококачественному текстильному армированию, отсутствуют фталаты и тяжелые металлы, невосприимчив к УФ-излучению. Шланг Gardena Classic оптимально сочетается с элементами Базовой системы полива. Идеально подходит для умеренной интенсивности использования.