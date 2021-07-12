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Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
4.5
4
5 430 ₽
Шланги армированные
    Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
    Арт. 77777X718426135
    4.5
    4
    Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
    Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
    Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
    Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)

      Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)

      5 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X718426135
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      5 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м) c ребристым профилем Power Grip для идеального соединения с коннекторами Базовой системы полива. Благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами, шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается. Шланг не содержит фталаты и тяжелые металлы, и невосприимчив к УФ-излучению. Толстые стенки шланга обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования.

        Преимущества

        • Ребристый профиль Power Grip.
        • Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается.
        • Устойчивость к высокому давлению 25 бар.
        • Безопасный, с длительным сроком службы.