Преимущества

Ребристый профиль Power Grip.

Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается.

Устойчивость к высокому давлению 25 бар.

Безопасный, с длительным сроком службы.

Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м) c ребристым профилем Power Grip для идеального соединения с коннекторами Базовой системы полива. Благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами, шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается. Шланг не содержит фталаты и тяжелые металлы, и невосприимчив к УФ-излучению. Толстые стенки шланга обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования.