Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м)
Арт. 77777X718426135
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|25
- Шланг поливочный Gardena Flex 18053-2000000 (3/4", 25 м) c ребристым профилем Power Grip для идеального соединения с коннекторами Базовой системы полива. Благодаря спиралевидному текстильному армированию, усиленному углеродными волокнами, шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается. Шланг не содержит фталаты и тяжелые металлы, и невосприимчив к УФ-излучению. Толстые стенки шланга обеспечивают длительный срок службы и безопасность использования.
Преимущества
- Ребристый профиль Power Grip.
- Шланг не перегибается, не спутывается, не перекручивается.
- Устойчивость к высокому давлению 25 бар.
- Безопасный, с длительным сроком службы.