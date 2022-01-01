Шланг GARDENA Highflex 10*10 3/4 18083-2000000

Шланг HighFLEX Gardena 18083-20.000.00 применяется для полива и орошения растений. Главной особенностью шланга является ребристый профиль Power Grip, который обеспечивает отличное соединение шланга с насадками. Он легко скользит даже по неровной поверхности, также легко скручивается и при транспортировке огибает любые предметы, строения и другие препятствия. Шланг идеально подойдет для ухода за газоном, приусадебным участком, клумбой и прослужит долгие годы, сохраняя свою форму и гибкость за счет утолщенных стенок и сверхпрочного материала. Спиралевидное армирование усилено углеродом. Выдерживает давление до 30 бар.