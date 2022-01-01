Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг GARDENA Highflex 10*10 3/4 18083-2000000
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг GARDENA Highflex 10*10 3/4 18083-2000000
    Арт. 77777X718426137
    Шланг GARDENA Highflex 10*10 3/4 18083-2000000

      Шланг GARDENA Highflex 10*10 3/4 18083-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426137

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Тип шланга
      		неармированный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг HighFLEX Gardena 18083-20.000.00 применяется для полива и орошения растений. Главной особенностью шланга является ребристый профиль Power Grip, который обеспечивает отличное соединение шланга с насадками. Он легко скользит даже по неровной поверхности, также легко скручивается и при транспортировке огибает любые предметы, строения и другие препятствия. Шланг идеально подойдет для ухода за газоном, приусадебным участком, клумбой и прослужит долгие годы, сохраняя свою форму и гибкость за счет утолщенных стенок и сверхпрочного материала. Спиралевидное армирование усилено углеродом. Выдерживает давление до 30 бар.