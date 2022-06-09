Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный

Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, белый, обладает бактерицидными свойствами и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга и вредных микроорганизмов. Наружный ПВХ слой прозрачный, имеет, специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов , таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями расположены два дополнительных слоя, которые предотвращают проникновение солнечных лучей и создают дополнительное усиление телу шланга, а так же, слой текстильного плетения, который предотвращает скручивание и заломы шланга.