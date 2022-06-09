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Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный
    Арт. О00000003109
    5.0
    2
    Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный
    Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный
      Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный
      Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный

      Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный,текстильное армирование, напорный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПолимерШланг
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный шланг Исток (ПВХ, 3/4", 25 м) 5-слойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, белый, обладает бактерицидными свойствами и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга и вредных микроорганизмов. Наружный ПВХ слой прозрачный, имеет, специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов , таких как ультрафиолетовое излучение, истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями расположены два дополнительных слоя, которые предотвращают проникновение солнечных лучей и создают дополнительное усиление телу шланга, а так же, слой текстильного плетения, который предотвращает скручивание и заломы шланга.