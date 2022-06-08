Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)

Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м) для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Поверхность шланга гладкая. Материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как, ультрафиолетовое излучение, истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.