Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)
Арт. О00000003395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м) для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Поверхность шланга гладкая. Материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как, ультрафиолетовое излучение, истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.