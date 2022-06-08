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Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)
5.0
2
Найти аналог
Силиконовые шланги
    Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)
    Арт. О00000003395
    5.0
    2
    Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)
    Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)
      Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)
      Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)

      Трехслойный армированный шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003395
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПолимерШланг
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг Исток Силикон (ПВХ, 3/4", 25 м)  для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Поверхность шланга гладкая. Материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а так же специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как, ультрафиолетовое излучение, истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.