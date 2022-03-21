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Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
5.0
2
Найти аналог
Шланги высокого давления для подачи воды
    Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729
    Арт. X13150471
    5.0
    2
    Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
    Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
    Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
    Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
      Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
      Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
      Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар
      Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729, давление 160 бар

      Шланг для промывки труб Karcher 2.637-729

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150471
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг Karcher 2.637-729 используется для прочистки сточных и канализационных труб. Применять его удобно как в уличных условиях, так и внутри помещений. Прочный и гибкий шланг, 7.5 метров длиной, без труда продвигается по всем загибам труб. Метки на шланге и маркерное кольцо обеспечивают контроль за ходом шланга. Очистка трубы проводится с помощью четырех струй воды подающихся под высоким давлением и направленных назад. Шланг защищен от перегибов и чрезвычайно подвижен, за счет наличия короткого сопла.