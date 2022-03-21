Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)

Шланг высокого давления Karcher 2.641-709 используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления серии К3-К7 после 2008 года выпуска, имеющими пистолет с разъемом Quick Connect. Предназначен для удлинения подающего воду шланга, тем самым расширяя дальность работы аппарата. Высококачественный шланг имеет текстильное армирование, что придает ему большой ресурс работы. Крепежный элемент выполнен из латуни, которая сохраняет антикоррозийные свойства при контакте с водой и чистящими средствами.