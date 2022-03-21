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Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)
5.0
2
4 659 ₽
7 860 ₽
Шланги высокого давления для подачи воды
  • Персональная скидка
Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)
Арт. X13150481
5.0
2
Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)
Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)
  • Персональная скидка
Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)
Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)

Удлинительный шланг высокого давления Karcher 2.641-709 (6 м)

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  • -3 201 ₽
4 659 ₽
7 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X13150481
5.0
2

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Тип
шланг высокого давления
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 201 ₽
4 659 ₽
7 860 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шланг высокого давления Karcher 2.641-709 используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления серии К3-К7 после 2008 года выпуска, имеющими пистолет с разъемом Quick Connect. Предназначен для удлинения подающего воду шланга, тем самым расширяя дальность работы аппарата. Высококачественный шланг имеет текстильное армирование, что придает ему большой ресурс работы. Крепежный элемент выполнен из латуни, которая сохраняет антикоррозийные свойства при контакте с водой и чистящими средствами.