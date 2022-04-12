Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
Арт. X131504150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг
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Количество предметов, шт
|1
- Всасывающий шланг SH 5 ecologic (5 м) Karcher 2.643-100 - принадлежность к аппаратам высокого давления для забора воды из различных источников. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления серий K4 - K7. При наличии шланга отпадает необходимость в подключении оборудования к водопроводу. Шланг оснащен фильтром для очистки всасываемой воды, что позволяет производить забор из природных источников (пруды), бассейнов, бочек для дождевой воды. Шланг изготовлен из экологически чистых материалов, перерабатывается на 90%.