Всасывающий шланг Karcher 2.643-100

Всасывающий шланг SH 5 ecologic (5 м) Karcher 2.643-100 - принадлежность к аппаратам высокого давления для забора воды из различных источников. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления серий K4 - K7. При наличии шланга отпадает необходимость в подключении оборудования к водопроводу. Шланг оснащен фильтром для очистки всасываемой воды, что позволяет производить забор из природных источников (пруды), бассейнов, бочек для дождевой воды. Шланг изготовлен из экологически чистых материалов, перерабатывается на 90%.