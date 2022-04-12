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Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
5.0
2
2 103 ₽
3 575 ₽
Шланги высокого давления для забора воды
    Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
    Арт. X131504150
    5.0
    2
    Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
    Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
    Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
    Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
      Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
      Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
      Всасывающий шланг Karcher 2.643-100
      Всасывающий шланг Karcher 2.643-100

      Всасывающий шланг Karcher 2.643-100

      • -1 472 ₽
      2 103 ₽
      3 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131504150
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -1 472 ₽
      2 103 ₽
      3 575 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Всасывающий шланг SH 5 ecologic (5 м) Karcher 2.643-100 - принадлежность к аппаратам высокого давления для забора воды из различных источников. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления серий K4 - K7. При наличии шланга отпадает необходимость в подключении оборудования к водопроводу. Шланг оснащен фильтром для очистки всасываемой воды, что позволяет производить забор из природных источников (пруды), бассейнов, бочек для дождевой воды. Шланг изготовлен из экологически чистых материалов, перерабатывается на 90%.