Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)

Преимущества:

Надежный;

Гибкий;

Армированный;

Износостойкий;

Длинный - 25 метров;

Компактный.

Комплектация:

Шланг

Шланг для полива Метеор это удобное и надежное приспособление для подачи воды для применения в различных повседневных работах. Шланг пригодится, когда нужно полить растения в теплице, саду, или на огороде, вымыть автомобиль или дорожки возле дома, потушить огонь, наполнить бассейн. Купить шланг Метеор ¾” 25 м будет практичным и дальновидным решением не только для работ в частном доме, но и для дачного, сельскохозяйственного или фермерского участка.