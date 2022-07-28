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Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
3.0
3
790 ₽
990 ₽
Шланги ПВХ
    Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
    Арт. О00000003995
    3.0
    3
    Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
    Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
    Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)

      Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)

      • -200 ₽
      790 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003995
      3.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		ЗПШ
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      • -200 ₽
      790 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг для полива Метеор это удобное и надежное приспособление для подачи воды для применения в различных повседневных работах. Шланг пригодится, когда нужно полить растения в теплице, саду, или на огороде, вымыть автомобиль или дорожки возле дома, потушить огонь, наполнить бассейн. Купить шланг Метеор ¾” 25 м будет практичным и дальновидным решением не только для работ в частном доме, но и для дачного, сельскохозяйственного или фермерского участка.

        Преимущества:

        • Надежный;
        • Гибкий;
        • Армированный;
        • Износостойкий;
        • Длинный - 25 метров;
        • Компактный.

        Комплектация:

        • Шланг