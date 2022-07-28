Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
Арт. О00000003995
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|25
- Шланг для полива Метеор это удобное и надежное приспособление для подачи воды для применения в различных повседневных работах. Шланг пригодится, когда нужно полить растения в теплице, саду, или на огороде, вымыть автомобиль или дорожки возле дома, потушить огонь, наполнить бассейн. Купить шланг Метеор ¾” 25 м будет практичным и дальновидным решением не только для работ в частном доме, но и для дачного, сельскохозяйственного или фермерского участка.
Преимущества:
- Надежный;
- Гибкий;
- Армированный;
- Износостойкий;
- Длинный - 25 метров;
- Компактный.
Комплектация:
- Шланг