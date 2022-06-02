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Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)
Арт. О00000002708
Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)
Арт. О00000002708
Характеристики
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Производитель
|Leo
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Тип шланга
|армированный
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Длина, м
|30
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Внутренний диаметр, мм
|25
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Материал
|ПВХ
- Шланг для жидкостей LEO 800L25 идеально подходит для перекачивания жидкостей в хозяйственно-бытовых и в промышленных условиях. Это напорно-всасывающее устройство изготовлено из стерильного ПВХ, и обладает спиралевидной оболочкой для устойчивости к сгибанию, что позволяет использовать его для транспортировки питьевой жидкости. Сюда относится вода, соки, молочные, кисломолочные алкогольные напитки. Также пригодится для полива растений в саду или на даче, может устанавливаться на сельскохозяйственные машины. Купить шланг LEO 800L25 можно ради его прочности, многофункциональности и практичности.
Преимущества:
- Универсальный;
- Износостойкий;
- Имеет малый вес;
- Не вызывает затруднений при хранении.
Комплектация:
- Шланг;
- Упаковка.