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Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)
4.0
2
4 824 ₽
5 360 ₽
Неармированные шланги
  • Персональная скидка
Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)
Арт. О00000002708
4.0
2
Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)

Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)

  • -536 ₽
4 824 ₽
5 360 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 5 360 ₽
Получить ещё скидку
-338 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002708
4.0
2

Характеристики

Производитель
Leo
Тип шланга
армированный
Длина, м
30
Внутренний диаметр, мм
25
Материал
ПВХ
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -536 ₽
4 824 ₽
5 360 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 5 360 ₽
Получить ещё скидку
-338 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шланг для жидкостей LEO 800L25 идеально подходит для перекачивания жидкостей в хозяйственно-бытовых и в промышленных условиях. Это напорно-всасывающее устройство изготовлено из стерильного ПВХ, и обладает спиралевидной оболочкой для устойчивости к сгибанию, что позволяет использовать его для транспортировки питьевой жидкости. Сюда относится вода, соки, молочные, кисломолочные алкогольные напитки. Также пригодится для полива растений в саду или на даче, может устанавливаться на сельскохозяйственные машины. Купить шланг LEO 800L25 можно ради его прочности, многофункциональности и практичности.

    Преимущества:

    • Универсальный;
    • Износостойкий;
    • Имеет малый вес;
    • Не вызывает затруднений при хранении.

    Комплектация:

    • Шланг;
    • Упаковка.