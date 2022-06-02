Шланг напорно-всасывающий LEO 800L25 (25 мм, 7 атм, 30 м, -5 до +60 C)

Шланг для жидкостей LEO 800L25 идеально подходит для перекачивания жидкостей в хозяйственно-бытовых и в промышленных условиях. Это напорно-всасывающее устройство изготовлено из стерильного ПВХ, и обладает спиралевидной оболочкой для устойчивости к сгибанию, что позволяет использовать его для транспортировки питьевой жидкости. Сюда относится вода, соки, молочные, кисломолочные алкогольные напитки. Также пригодится для полива растений в саду или на даче, может устанавливаться на сельскохозяйственные машины. Купить шланг LEO 800L25 можно ради его прочности, многофункциональности и практичности.

Преимущества:

Универсальный;

Износостойкий;

Имеет малый вес;

Не вызывает затруднений при хранении.

Комплектация: