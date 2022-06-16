Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (25 м, 1/2") предназначен для орошения садовых и парковых участков. Имеет усиленную структуру за счёт обновленной технологии многослойного плетения нитей. Шланг достаточно эластичен, не перегибается и не трескается. Качественные материалы исключают процесс гниения изделия.