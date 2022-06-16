Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (25 м, 1/2")
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (25 м, 1/2")
    Арт. О00000013318
    5.0
    2
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (25 м, 1/2")

      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (25 м, 1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013318
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (25 м, 1/2") предназначен для орошения садовых и парковых участков. Имеет усиленную структуру за счёт обновленной технологии многослойного плетения нитей. Шланг достаточно эластичен, не перегибается и не трескается. Качественные материалы исключают процесс гниения изделия.