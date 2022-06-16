Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой)
Арт. О00000013272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой) предназначен для орошения садовых и парковых участков. Имеет усиленную структуру за счёт обновленной технологии многослойного плетения нитей. Шланг достаточно эластичен, не перегибается и не трескается. Качественные материалы исключают процесс гниения изделия.