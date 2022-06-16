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Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой)
5.0
1
2 770 ₽
Шланги армированные
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой)
    Арт. О00000013272
    5.0
    1
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой)

      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой)

      2 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013272
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      2 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный трёхслойный Вихрь (50 м, 3/4", пищевой) предназначен для орошения садовых и парковых участков. Имеет усиленную структуру за счёт обновленной технологии многослойного плетения нитей. Шланг достаточно эластичен, не перегибается и не трескается. Качественные материалы исключают процесс гниения изделия.