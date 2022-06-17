Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м) предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках. Изготовлен из высококачественного ПВХ. Армированный синтетической нитью. Устойчивы к воздействию УФ излучения, не подвержены гниению. Эластичный, отлично сохраняет первоначальную форму, не скручивается.