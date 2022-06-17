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Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
    Арт. О00000012860
    5.0
    2
    Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
    Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
    Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
      Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
      Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)
      Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)

      Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012860
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 25 м) предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках. Изготовлен из высококачественного ПВХ. Армированный синтетической нитью. Устойчивы к воздействию УФ излучения, не подвержены гниению. Эластичный, отлично сохраняет первоначальную форму, не скручивается.