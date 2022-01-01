Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь
    Арт. 1079100
    Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь

      Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079100

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		50
      Материал
      		ПВХ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поливочный армированный шланг Вихрь ПВХ усиленный премиум, 3/4", 50 м 73/7/2/12 используется для полива и орошения растений. Изготовлен из качественного ПВХ с армированием синтетической нитью. Не подвержен воздействию УФ излучения.