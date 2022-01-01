Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь

Поливочный армированный шланг Вихрь ПВХ усиленный премиум, 3/4", 50 м 73/7/2/12 используется для полива и орошения растений. Изготовлен из качественного ПВХ с армированием синтетической нитью. Не подвержен воздействию УФ излучения.