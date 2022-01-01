Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь
Арт. 1079100
Шланг поливочный ПВХ усиленный премиум,пищевой четырехслойный армированный 3/4, 50м Вихрь
Арт. 1079100
Характеристики
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Производитель
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Тип шланга
|неармированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
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Длина, м
|50
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Материал
|ПВХ
- Поливочный армированный шланг Вихрь ПВХ усиленный премиум, 3/4", 50 м 73/7/2/12 используется для полива и орошения растений. Изготовлен из качественного ПВХ с армированием синтетической нитью. Не подвержен воздействию УФ излучения.