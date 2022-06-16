Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 50 м)
Арт. О00000012861
Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 50 м)
Арт. О00000012861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Шланг поливочный четырехслойный Вихрь (армированный, усиленный премиум, пищевой, 3/4", 50 м) предназначен для орошения почвы на садовых и парковых участках. Изготовлен из высококачественного ПВХ. Армированный синтетической нитью. Устойчив к воздействию УФ излучения, не подвержен гниению. Эластичный, отлично сохраняет первоначальную форму, не скручивается.