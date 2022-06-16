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Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")
5.0
2
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")
    Арт. О00000013226
    5.0
    2
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")
    Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")
      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")
      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")

      Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013226
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4") предназначен для полива земельных участков, газона и других подобных поверхностей. Шланг выполнен из высококачественного ПВХ-материала, армированного трёхслойной нейлоновой нитью. Данная модель шланга является лучшей в своём классе. Выдерживает давление до 25 бар.