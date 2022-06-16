Шланг поливочный трёхслойный Вихрь Премиум (усиленный, 25 м, 3/4") предназначен для полива земельных участков, газона и других подобных поверхностей. Шланг выполнен из высококачественного ПВХ-материала, армированного трёхслойной нейлоновой нитью. Данная модель шланга является лучшей в своём классе. Выдерживает давление до 25 бар.