Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404, диам. 25 мм, 25 м
Арт. Ю00000020515
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|неармированный
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Длина, м
|25
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Внутренний диаметр, мм
|25
- Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404 - лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ с прозрачной стенкой и ударопрочной жёсткой белой спиралью. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Специальная конструкция спирали обеспечивает дополнительную прочность; стойкость к внешним механическим нагрузкам и истиранию; сохранение геометрии внутреннего сечения при изгибах, долговечность. Применены особые добавки для превосходной УФ-защиты.
Применение
- Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей и сыпучих материалов при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту
- Применяется для транспортировка зерна, семян, силоса