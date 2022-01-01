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Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404, диам. 25 мм, 25 м
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Шланги поливочные прозрачные
    Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404, диам. 25 мм, 25 м
    Арт. Ю00000020515
    Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404, диам. 25 мм, 25 м

      Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404, диам. 25 мм, 25 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020515

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Длина, м
      		25
      Внутренний диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404 - лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ с прозрачной стенкой и ударопрочной жёсткой белой спиралью. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Специальная конструкция спирали обеспечивает дополнительную прочность; стойкость к внешним механическим нагрузкам и истиранию; сохранение геометрии внутреннего сечения при изгибах, долговечность. Применены особые добавки для превосходной УФ-защиты.

        Применение

        • Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей и сыпучих материалов при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту
        • Применяется для транспортировка зерна, семян, силоса