Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404, диам. 25 мм, 25 м

Применение

Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей и сыпучих материалов при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту

Применяется для транспортировка зерна, семян, силоса

Шланг ПВХ Пахарь 006N 8000404 - лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ с прозрачной стенкой и ударопрочной жёсткой белой спиралью. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Специальная конструкция спирали обеспечивает дополнительную прочность; стойкость к внешним механическим нагрузкам и истиранию; сохранение геометрии внутреннего сечения при изгибах, долговечность. Применены особые добавки для превосходной УФ-защиты.