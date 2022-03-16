Преимущества

Высококачественная каркасная конструкция, 18-нитиевое диагональное армирование

Устойчив к давлению до 30 бар, сохраняет стабильность формы

Высокая гибкость и устойчивость к изменениям температуры

Легкий, удобный в обращении/работе

Длительный срок службы

Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям

Препятствует формированию водорослей

Для интенсивной эксплуатации (при средних нагрузках)

Шланг поливочный Rehau Pro Line (3/4", 25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 30 бар. Идеально подходит для частого использования и интенсивных нагрузок. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут. Яркий цвет шланга не позволит шлангу затеряться в траве и предотвратит его случайные повреждения при обработке газона.