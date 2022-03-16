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Шланг поливочный Rehau Pro Line (3/4", 25 м)
5.0
2
5 580 ₽
Шланги армированные
    Шланг поливочный Rehau Pro Line (3/4", 25 м)
    Арт. 77777X718426128
    5.0
    2
    Шланг поливочный Rehau Pro Line (3/4", 25 м)

      Шланг поливочный Rehau Pro Line (3/4", 25 м)

      5 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X718426128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rehau
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      5 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг поливочный Rehau Pro Line (3/4", 25 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 30 бар. Идеально подходит для частого использования и интенсивных нагрузок. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут. Яркий цвет шланга не позволит шлангу затеряться в траве и предотвратит его случайные повреждения при обработке газона.

        Преимущества

        • Высококачественная каркасная конструкция, 18-нитиевое диагональное армирование
        • Устойчив к давлению до 30 бар, сохраняет стабильность формы
        • Высокая гибкость и устойчивость к изменениям температуры
        • Легкий, удобный в обращении/работе
        • Длительный срок службы 
        • Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям
        • Препятствует формированию водорослей
        • Для интенсивной эксплуатации (при средних нагрузках)