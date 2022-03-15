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Шланг садовый Rehau Пролайн (3/4x50 м)
5.0
2
11 208 ₽
Шланги армированные
    Шланг садовый Rehau Пролайн (3/4x50 м)
    Арт. 77777X718426127
    5.0
    2
    Шланг садовый Rehau Пролайн (3/4x50 м)

      Шланг садовый Rehau Пролайн (3/4x50 м)

      11 208 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X718426127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rehau
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		50
      Все характеристики
      11 208 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг садовый  Rehau Пролайн (3/4x50 м) предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий и барий. Выполнен из первичного пластика. Устойчив к УФ-излучению, не обесцвечивается, выдерживает давление до 30 бар. Идеально подходит для частого использования и интенсивных нагрузок. Хорошо сохраняет первоначальную форму, не ссыхается и не гниет, водоросли внутри не растут. Яркий цвет шланга не позволит шлангу затеряться в траве и предотвратит его случайные повреждения при обработке газона.