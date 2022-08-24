Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 13 м, JAZ-7214J

Спиральные шланги для пневмоинструмента JONNESWAY® изготовлены из армированного полиуретана, рассчитаны для применения при рабочем давлении 7 кгс/см в температурном диапазоне от -20 до +70°С. Предельное давление «на разрыв» 28 кгс/см. Изделия комплектуются штуцерами для подключения инструмента или фитинга с ответной резьбовой частью 1/4" BSP (NPT, с уплотнителем). Спиральные шланги не рекомендуются к применению при производстве малярных работ при боковом, к окрашиваемой поверхности, расположении подвода шланга.