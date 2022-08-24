Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 8 м, JAZ-7214I
Арт. jonnesway_5039
Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 8 м, JAZ-7214I
Арт. jonnesway_5039
Характеристики
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Производитель
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Форма
|спиральный
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Длина, м
|8
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Внешний диаметр, мм
|12
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Внутренний диаметр, мм
|8
Спиральные шланги для пневмоинструмента JONNESWAY® изготовлены из армированного полиуретана, рассчитаны для применения при рабочем давлении 7 кгс/см в температурном диапазоне от -20 до +70°С. Предельное давление «на разрыв» 28 кгс/см. Изделия комплектуются штуцерами для подключения инструмента или фитинга с ответной резьбовой частью 1/4" BSP (NPT, с уплотнителем). Спиральные шланги не рекомендуются к применению при производстве малярных работ при боковом, к окрашиваемой поверхности, расположении подвода шланга.