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Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 8 м, JAZ-7214I
5.0
1
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 8 м, JAZ-7214I
    Арт. jonnesway_5039
    5.0
    1
    Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 8 м, JAZ-7214I

      Шланг спиральный для пневмоинструмента, Jonnesway, 8 мм х 12 мм х 8 м, JAZ-7214I

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5039
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Форма
      		спиральный
      Длина, м
      		8
      Внешний диаметр, мм
      		12
      Внутренний диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Спиральные шланги для пневмоинструмента JONNESWAY® изготовлены из армированного полиуретана, рассчитаны для применения при рабочем давлении 7 кгс/см в температурном диапазоне от -20 до +70°С. Предельное давление «на разрыв» 28 кгс/см. Изделия комплектуются штуцерами для подключения инструмента или фитинга с ответной резьбовой частью 1/4" BSP (NPT, с уплотнителем). Спиральные шланги не рекомендуются к применению при производстве малярных работ при боковом, к окрашиваемой поверхности, расположении подвода шланга.