Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)

Шланг спиральный FUBAG 170300 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Изделие весит 400 грамм и поставляется в компактной упаковке 10x10x27 см. Общая длина шланга составляет 5 м, чего достаточно для полноценной эксплуатации. Допускается работа с давлением до 15 бар.