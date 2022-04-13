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Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
5.0
2
670 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
    Арт. X10990757
    5.0
    2
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)

      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170300 (15 бар, 6x10 мм, 5 м)

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10990757
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг спиральный FUBAG 170300 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Изделие весит 400 грамм и поставляется в компактной упаковке 10x10x27 см. Общая длина шланга составляет 5 м, чего достаточно для полноценной эксплуатации. Допускается работа с давлением до 15 бар.