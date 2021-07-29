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Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
5.0
1
840 ₽
Шланги для компрессора
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
    Арт. X10990759
    5.0
    1
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
    Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)
      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)

      Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10990759
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг спиральный FUBAG 170304 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Шланг Fubag 170304 позволяет увеличить расстояние подключения пневмоинструментов к компрессору. Такая необходимость может возникнуть в процессе производства многих видов работ, в том числе – в ходе ремонта транспортных средств и при окрашивании поверхностей. Шланг имеет спиральную конструкцию. Это значит, что эксплуатационную длину изделия можно легко изменять.