Спиральный шланг для пневмоинструмента Fubag 170304 (15 бар, 8x12 мм, 5 м)

Шланг спиральный FUBAG 170304 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид. Шланг Fubag 170304 позволяет увеличить расстояние подключения пневмоинструментов к компрессору. Такая необходимость может возникнуть в процессе производства многих видов работ, в том числе – в ходе ремонта транспортных средств и при окрашивании поверхностей. Шланг имеет спиральную конструкцию. Это значит, что эксплуатационную длину изделия можно легко изменять.